Восемь полицейских пострадали в драке с фанатами перед матчем «Лиона» и ЦСКА

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА произошла массовая драка. По предварительным данным, пострадали восемь полицейских.

Беспорядки произошли у входа на территорию стадиона «Стад де Люмьер». Очевидцы утверждают, что фанаты ЦСКА и «Лиона» хотели устроить драку, однако им помешали полицейские, применив слезоточивый газ.

По другой версии, болельщики армейского клуба не участвовали в стычке, драка произошла между местными фанатами и стражами правопорядка, передает газета «Спорт-экспресс».

Autre vidéo des incidents avec une charge des forces de l’ordre contre les supporters lyonnais @lequipedusoir @lequipe pic.twitter.com/2I9v1TOnjA — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) March 15, 2018

Французские СМИ сообщали, что в результате инцидента пострадали не менее восьми полицейских. Трое фанатов были задержаны.

Добавим, что матч завершился победой московского клуба со счетом 2:3. Таким образом, ЦСКА стал единственной российской командой, пробившейся в четвертьфинал Лиги Европы.