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Экс-советник Трампа будет лоббировать интересы Тимошенко в США

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Фото: РИА Новости/Алексей Вовк
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Лидер крупнейшей украинской партии Юлия Тимошенко наняла бывшего советника избирательной кампании президента США Барри Беннета. Он будет лоббировать интересы политика в Соединенных Штатах.

Компания Avenue Strategies Global LLC, которую возглавляет Беннет, окажет Тимошенко услуги по связям с общественностью и американскими государственными деятелями, в том числе представителями администрации Трампа и членами конгресса.

В перечень услуг, стоимость которых составляет $65 тыс. в месяц, также входит организация поездок Юлии Тимошенко в США, передает ТАСС.

В контракте указывается, что компания Avenue Strategies Global LLC оказывает услуги лично Юлии Тимошенко. Если же она решит начать избирательную кампанию, в договоре в качестве заказчика будет указана партия «Батькивщина».

Стоит отметить, что сама Тимошенко неоднократно заявляла, что планирует участвовать в выборах президента Украины, которые должны состояться в марте 2019 года.

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