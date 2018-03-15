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Во Владимирском централе перестали пытать громкой музыкой

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Прокуратура Владимирской области по результатам проверки в тюрьме Владимирский централ не нашла нарушений, кроме несоблюдения правил пожарной безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам представителя областной прокуратуры Виктории Турковой, информация о пытках заключенных громкой музыкой не соответствует действительности. «Везде в камерах установлены радиоприемники, и по просьбе подозреваемых и обвиняемых регулировка громкости проводится сотрудниками учреждения, находящимися на рабочем месте», — уточнила она.

Ранее сотрудники регионального УФСИН сообщили, что с февраля в камерах Владимирского централа в дневное время играет громкая поп-музыка.

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