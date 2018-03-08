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Публично снявшую хиджаб женщину в Иране приговорили к двум годам тюрьмы

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Фото: Global Look Press/Morteza Nikoubazl
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Суд в Тегеране приговорил женщину, которая сняла хиджаб на одной из улиц иранской столицы, к двум годам лишения свободы. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на прокурора Аббас Джафари Долатабади.

Гражданку исламской республики задержали в конце декабря. По словам прокурора, женщина пыталась призвать население к борьбе с коррупцией, публично снимая хиджабы.

В феврале сотрудники полиции задержали 29 женщин, которые присоединились к кампании против хиджабов «Белые среды», запущенную активисткой Масих Алинежад. Она призвала женщин носить по средам хиджабы белого цвета или вовсе отказаться от этих предметов одежды.

По нормам иранского права за демонстрацию волос в общественном месте женщинам грозит до двух месяцев лишения свободы и штраф в $25.

Ранее госсекретарь США сообщил, что власти страны будут взаимодействовать с другими странами в вопросах борьбы с дискриминацией женщин и нарушением их человеческих прав.

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