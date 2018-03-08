Вашингтон намерен бороться с дискриминацией женщин в странах мира

Вашингтон будет взаимодействовать с властями других стран в вопросе борьбы с дискриминацией женщин и нарушением их человеческих прав. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Соединенные Штаты намерены работать с правительствами и партнерами по всему миру над тем, чтобы все страны позволили женщинам процветать и реализовывать свои права», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава американского внешнеполитического ведомства считает немыслимым тот факт, что в XXI веке треть женщин во всем мире сталкивается с какой-либо формой сексуального насилия в течение своей жизни. Он также отметил, что в некоторых странах женщины по-прежнему лишены человеческих свобод, общество препятствует их праву вносить вклад в развитие экономики и игнорирует законы, которые должны защищать дискриминируемую половину населения.

«В духе Международного женского дня мы признаем лидерство, вклад и смелость женщин, которые принесли немало жертв в прошлом, на протяжении многих поколений, чтобы сделать мир более безопасным, процветающим и мирным», — заявил госсекретарь.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что дискриминация и эксплуатация женщин является величайшей проблемой в области прав человека в современном мире.