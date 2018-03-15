Президент Словакии поручил Пеллегрини сформировать правительство

Президент Словакии Андрей Киска поручил новому премьер-министру социал-демократу Петеру Пеллегрини сформировать правительство страны. Торжественная церемония назначения на пост премьер-министра транслировалась местными теле- и радиоканалами после принятия главой государства отставки Роберта Фицо.

Петер Пеллегрини является ближайшим партийным соратником Фицо и ранее занимал пост вице-премьера по вопросам инвестиций и информатизации. Как сообщает ТАСС, большинство членов кабинета Фицо останется на своих местах.

Новый кабинет министров будет создавать действующая правительственная коалиция, которая состоит их партии «Направление — социальная демократия», Словацкой национальной партии, а также партии «Мост — Хид», которая опирается на многочисленное в республики венгерское национальное меньшинство.

На масштабной реконструкции правительства настоял президент Киска, посчитав это наиболее эффективном выходом из общественно-политического кризиса после убийства братиславского журналиста Яна Куциака с его невестой.

14 марта агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности подать в отставку.

9 марта в Словакии прошли митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления досрочных парламентских выборов.

Поводом для манифестаций послужило убийство журналиста Яна Куциака и его невесты, которое произошло 26 февраля в селе Велка Мача в районе Галанта близ Братиславы.