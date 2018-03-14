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Премьер-министр Словакии готов подать в отставку

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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности подать в отставку в среду, 14 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам премьера, в разговоре с президентом Словакии Андреем Киске он заявил, что готов подать в отставку при выполнении ряда условий. Также Фицо сообщил, что может представить кандидатуру преемника на пост главы правительства.

Среди условий называется сохранение результатов последних выборов в процессе формирования нового состава правительства. Премьер-министр считает, что сохранить сложившуюся правительственную коалицию необходимо.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 9 марта в Словакии  прошли митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления досрочных парламентских выборов.

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