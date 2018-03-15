ФАС анонсировала дела против столичных аэропортов из-за такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить дела в отношении московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково из-за недопуска ряда таксомоторных компаний на первые линии воздушных гаваней. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

«Я надеюсь, что в ближайшие 10 дней я соберу совещания со всеми этими компаниями. Но мы, фактически, находимся в стадии возбуждения дела», — приводит RNS его слова.

Артемьев добавил, что в ФАС считают недостаточной и несерьезной ту работу, которую аэропорты проделали после получения от ведомства предупреждений.

Ранее ФАС потребовала, чтобы аэропорты расширили перечень таксомоторных компаний, имеющих право подъезда к первой линии (перроны и выходы).