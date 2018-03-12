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ФАС завела дело против «Вымпелкома» из-за внутрисетевого роуминга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Вымпелкома» по результатам проверки отчета об отмене внутрисетевого роуминга в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что представленный отчет «Вымпелкома» об отмене «внутрисетевого» роуминга не соответствуют требованиям предупреждений.

«Предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена», — говорится в заявлении ФАС.

Как сообщал портал iz.ru, в марте 2018 года из-за аналогичных нарушений ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона», обнаружив нарушения после проверки отчетов компаний об отмене внутрисетевого роуминга.

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