ФАС закрыла дело против «Мегафона» по международному роумингу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело против «Мегафона» по международному роумингу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дело прекратили в связи с отсутствием нарушения», — цитирует агентство ТАСС представителя пресс-службы.

Дело против оператора связи было возбуждено в январе 2017 года из-за завышенных тарифов в международном роуминге. Основанием для возбуждения стало увеличение «Мегафоном» базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге в 2016 году. Как отмечали в ФАС, повышение составило от 15 до 2200%. При этом другие операторы связи, находясь в схожих условиях сотрудничества с иностранными партнерами, тарифы не повышали.

В «Мегафоне» заявляли, что базовые тарифы сопоставимы с ценами других российских операторов, а также отмечали пониженную стоимость мобильного интернета и голосовых пакетных предложений в ряде стран.

5 марта ведомство возбудило дела против операторов «Мегафон» и МТС из-за обнаруженных нарушений в отчетах компаний об отмене внутрисетевого роуминга. Завышение стоимости междугородних звонков и введение ежесуточной платы для абонента, который покинул домашний регион, в ФАС сочли необоснованными.