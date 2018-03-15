Драчев потребовал немедленно выбрать нового президента Союза биатлонистов РФ

Глава Федерации биатлона Ленинградской области Владимир Драчев потребовал в кратчайшие сроки выбрать нового президента Союза биатлонистов России (СБР).

Сам он также намерен баллотироваться на пост главы организации.

По мнению Драчева, затягивание времени с проведением Отчетно-выборной Конференцию СБР «может усугубить положение дел, складывающееся в российском биатлоне», и привести к негативным последствиям.

В своем открытом письме, которое приводит газета «Спорт-Экспресс», глава Федерации биатлона Ленинградской области отмечает, что отсутствие систематических успехов на крупных международных чемпионатах прикрывается отдельными победами на соревнованиях уровнями ниже.

«И достигнутыми на основе, исключительно, патриотических и морально-волевых качеств наших спортсменов, и не благодаря, а вопреки обстоятельствам», — подчеркнул Драчев.

По его мнению, оперативное принятие решений в СБР позволит изменить нынешнее положение дел.