Угонщики автомобиля устроили аварию в Пскове

Два мужчины угнали автомобиль Opel и устроили аварию в Пскове, сообщает пресс-служба управления МВД России по Псковской области.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 12 марта, возле одного из домов на улице Льва Толстого. Водитель автомобиля Opel потерял управление над транспортным средством и допустил столкновение с другим автомобилем, затем он врезался в дерево, сообщает Псковское агентство информации.

Было установлено, что данный автомобиль угнали в этот же день от дома владельца, который оставил ключи в замке зажигания и зашел ненадолго домой. Подозреваемые были задержаны. Ими оказались два мужчины 20 и 21 года.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства уточняются.