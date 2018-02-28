Прямой эфир

Подростков задержали в Брянской области за серийные угоны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в результате погони задержали угонщиков автомобиля в Брянской области, подростки признались в причастности к серии краж машин ради развлечения.

Об угоне сообщил владелец «Нивы», который заметил, как двое неизвестных скрылись из двора на его машине. Полицейские начали розыск машины. Вскоре ее заметили на трассе, но водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке. Началась погоня, которая закончилась съездом «Нивы» в кювет, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В автомобиле находились парни 16 и 18 лет. После задержания они признались, что совершили уже 10 угонов за последние два года. На автомобилях подозреваемые катались по городу, а затем бросали их на улице, предварительно прихватив ценные вещи и документы из салона.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Угонщица из Ижевска продала машину соседа для оплаты долга за газ
Сотрудник мойки в Самаре угнал машину клиента и попал в массовое ДТП

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017