Подростков задержали в Брянской области за серийные угоны

Полицейские в результате погони задержали угонщиков автомобиля в Брянской области, подростки признались в причастности к серии краж машин ради развлечения.

Об угоне сообщил владелец «Нивы», который заметил, как двое неизвестных скрылись из двора на его машине. Полицейские начали розыск машины. Вскоре ее заметили на трассе, но водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке. Началась погоня, которая закончилась съездом «Нивы» в кювет, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В автомобиле находились парни 16 и 18 лет. После задержания они признались, что совершили уже 10 угонов за последние два года. На автомобилях подозреваемые катались по городу, а затем бросали их на улице, предварительно прихватив ценные вещи и документы из салона.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.