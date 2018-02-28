Сотрудник мойки в Самаре угнал машину клиента и попал в массовое ДТП

В Самаре пьяный сотрудник автомойки совершил угон автомобиля своего клиента и устроил аварию с несколькими автомобилями, уголовное дело передано в суд.

Владелец иномарки оставил на ночь транспортное средство на автомойке, а ключи доверил знакомому работнику. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и прокатиться на автомобиле. Употребив алкоголь, он сел за руль и поехал к родственникам. Но по пути автомойщик допустил столкновение с двумя автомобилями, пишет НИА «Самара».

О ДТП владелец машины узнал, когда ему позвонили сотрудники Госавтоинспекции. Ущерб автомобилю оценивается в 500 тыс. рублей. Что примечательно, сотрудник автомойки не имеет водительского удостоверения.

Уголовное дело передано в суд, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.