Угонщица из Ижевска продала машину соседа для оплаты долга за газ

В Удмуртии пенсионерка угнала иномарку своего соседа, чтобы продать ее и оплатить долги дома за коммунальные услуги, ее приговорили к условному сроку.

Женщина являлась старшей по многоквартирному дому. Чтобы погасить долг за пользование дома газом, жительница Ижевска решила продать автомобиль своего соседа. Когда мужчина отсутствовал, обвиняемая передала Citroen покупателям на разбор по деталям, за что получила 80 тыс. рублей. При этом фактическая стоимость автомобиля составляла 430 тыс. рублей, пишет ИА «Сусанин».

Заметив пропажу автомобиля, потерпевший подал заявление в полицию. В суде старшая по дому сумму реального ущерба не признала, заявив, что в машинах не разбирается.

Суд приговорил пенсионерку к 1,5 года лишения свободы условно.