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Инспектору ДПС в Уфе грозит срок за угон с угрозой пистолетом

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В Башкортостане сотрудник ГИБДД, замеченный за требованием взятки, пытался скрыться от коллег на чужом автомобиле, он угрожал водителю пистолетом.

По данным следствия, уфимский инспектор остановил водителя на автомобиле Geely за выезд на встречную полосу при развороте. Сотрудник ГИБДД предложил мужчине уладить вопрос на месте и заплатить 2 тыс. рублей. Ситуация была замечена сотрудниками контрольно-профилактического отдела ГИБДД Башкортостана.

Заметив приближение коллег, инспектор ГИБДД попытался скрыться. Он зашел в соседний двор, остановил автомобиль Chevrolet и угрожал водителю пистолетом, пишет сайт «МедиаКорСеть».

Уголовное дело возбуждено по статьям «Мелкое взяточничество», «Угон с угрозой применения насилия» и «Превышение должностных полномочий». Материалы переданы в суд. Обвиняемый уволен со службы.

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