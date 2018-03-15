Прямой эфир

Президент Словакии готов назначить нового премьер-министра

0
Фото: Global Look Press/Georg Hochmuth
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что готов принять отставку премьер-министра Роберта Фицо и назначить на этот пост Петера Пеллегрини, который сейчас занимает должность вице-премьера. Об этом пишет местная газета «Нови час».

Киска заявил, что после того, как примет отставку Фицо, готов предоставить Пеллегрини полномочия для формирования нового правительства, цитирует издание ТАСС.

14 марта агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности подать в отставку. 

9 марта в Словакии прошли митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления досрочных парламентских выборов.

Поводом для манифестаций послужило убийство журналиста Яна Куциака и его невесты, которое произошло 26 февраля в селе Велка Мача в районе Галанта близ Братиславы.

Словацкие СМИ сообщили, что журналист занимался расследованием связей политиков с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета» и, в частности, связей с ней главного советника главы словацкого правительства Марии Трошковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер Словакии обвинил президента и оппозицию в подготовке смены власти в стране
Президент Словакии принял отставку министра культуры из-за убийства журналиста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017