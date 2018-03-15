Президент Словакии готов назначить нового премьер-министра

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что готов принять отставку премьер-министра Роберта Фицо и назначить на этот пост Петера Пеллегрини, который сейчас занимает должность вице-премьера. Об этом пишет местная газета «Нови час».

Киска заявил, что после того, как примет отставку Фицо, готов предоставить Пеллегрини полномочия для формирования нового правительства, цитирует издание ТАСС.

14 марта агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности подать в отставку.

9 марта в Словакии прошли митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления досрочных парламентских выборов.

Поводом для манифестаций послужило убийство журналиста Яна Куциака и его невесты, которое произошло 26 февраля в селе Велка Мача в районе Галанта близ Братиславы.

Словацкие СМИ сообщили, что журналист занимался расследованием связей политиков с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета» и, в частности, связей с ней главного советника главы словацкого правительства Марии Трошковой.