Капремонт завершился на Серебрянской ГЭС в Мурманской области

Капитальный ремонт одного из гидроагрегатов завершился на Серебрянской ГЭС-2 ПАО «ТГК-1» в Мурманской области. Также было принято решение заменить масляный генераторный выключатель на элегазовый.

На Серебрянской ГЭС-2 завершили реконструкцию гидроагрегата № 2, мощность которого составляет 52 МВт. В рамках реконструкции были выполнены все необходимые ремонтные работы для обеспечения бесперебойной работы станции, сообщает ИА «Би-порт».

Серебрянская гидроэлектростанция входит в состав ПАО «ТГК-1» и имеет мощность 156 МВт. Компания управляет 53 электростанциями, которые размещены в четырех субъектах РФ. Они расположены в Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Леннинградской и Мурманской областях.