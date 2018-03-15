Прямой эфир

Капремонт завершился на Серебрянской ГЭС в Мурманской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитальный ремонт одного из гидроагрегатов завершился на Серебрянской ГЭС-2 ПАО «ТГК-1» в Мурманской области. Также было принято решение заменить масляный генераторный выключатель на элегазовый.

На Серебрянской ГЭС-2 завершили реконструкцию гидроагрегата № 2, мощность которого составляет 52 МВт. В рамках реконструкции были выполнены все необходимые ремонтные работы для обеспечения бесперебойной работы станции, сообщает ИА «Би-порт».

Серебрянская гидроэлектростанция входит в состав ПАО «ТГК-1» и имеет мощность 156 МВт. Компания управляет 53 электростанциями, которые размещены в четырех субъектах РФ. Они расположены в Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Леннинградской и Мурманской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водозаборные скважины отремонтируют за 3 млрд рублей в Ростовской области
Системы теплоснабжения в Томари отремонтируют за 8 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017