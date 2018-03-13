Водозаборные скважины отремонтируют за 3 млрд рублей в Ростовской области

Водозаборные скважины планируют капитально отремонтировать почти за 3 млрд рублей в Ростовской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для проведения ремонтных работ на водозаборных скважинах было выделено 2,9 млрд рублей. Половина из этой суммы пошла на ремонт в хуторе Новая Надежда, который планируют завершить летом 2018 года, сообщает RostovGazeta.

Также проводятся ремонтные работы на скважине в селе Куйбышево, которые планируют завершить к сентябрю. Решение о проведении капитального ремонта было принято в конце 2017 года.

Помимо этого планируют отремонтировать водную буровую скважину в селе Новый Егорлык. На эти цели будет выделено 1,4 млн рублей.