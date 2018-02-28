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Системы теплоснабжения в Томари отремонтируют за 8 млн рублей

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Системы теплоснабжения в Томари (Сахалинская область) планируют отремонтировать за 8,2 млн рублей. Заказчиком является комитет по управлению муниципальной собственностью Томаринского района. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

19 марта 2018 года состоится аукцион на право проведения работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения. В общей сложности из местного бюджета на проект выделено 8,2 млн рублей, сообщает ИА SakhalinMedia.

Исходя из документации, исполнитель будет обязан провести демонтаж старых труб системы и проложить новые. Помимо этого, будут ликвидированы водоотводные лотки, а в непроходном канале изолируют поверхность новых труб.

Также работники подрядной организации должны будут нанести на трубопроводы из стали антикоррозийную изоляцию и покрыть их сверху оцинкованной сталью. Затем подрядчик обязуется ликвидировать все разрытия на месте проведения работ.

Работы планируется начать 15 июня 2018 года и завершить не позже чем через два месяца. Также исполнитель должен будет дать гарантию на свои работы минимум на 60 месяцев.

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