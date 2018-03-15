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Задержанные под Калугой члены «спящей ячейки» ИГ готовили серию терактов

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Фото: Global Look Press/Alexander Chaplygin
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Четверо участников «спящей ячейки» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в ходе признательных показаний рассказали, что планировали провести серию террористических акций. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержанные конвоированы в Тюмень для проведения необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), — приводит заявление ведомства ТАСС.

14 марта ФСБ РФ сообщили о задержании четырех участников «спящей ячейки» ИГ в Калужской области. Задержанными оказались жителями Ямало-Ненецкого автономного округа. Группировку возглавлял эмиссар международной террористической организации (МТО), который прошел боевую подготовку в Сирии.

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