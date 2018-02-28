НАК раскрыл подробности предотвращения теракта 1 сентября в школе Москвы

Столичные правоохранители задержали в августе прошлого года преступника, готовившего теракт во время праздничной линейки 1 сентября в одной из столичных школ. Об этом в среду сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В НАКе уточнили, что в ходе обыска в телефоне одного из подозреваемых были обнаружены контакты вербовщиков ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) и инструкции по подготовке терактов. Задержанные планировал напасть на людей с холодным оружием.

Второй террорист собирался взорвать себя в толпе. При обыске у него было найдено самодельное взрывное устройство большой мощности.