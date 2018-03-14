Четверо участников ячейки ИГ задержаны в Калужской области

Четверо участников «спящей ячейки» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) задержаны в Калужской области 14 марта. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Согласно сообщению, четверо участников «спящей ячейки» ИГ оказались жителями Ямало-Ненецкого автономного округа. Возглавлял их эмиссар международной террористической организации (МТО), который прошел боевую подготовку в Сирии.

По предварительным данным Центра общественных связей, лидер ячейки запрещенной организации прибыл в Россию из зоны конфликта. Задержанные планировали организовать террористическую деятельность на территории РФ.