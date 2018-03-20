«Локомотив» намерен сохранить лидеров 

Главный фаворит нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу — «Локомотив» — заинтересован в продлении соглашений с группой своих игроков, составляющих костяк команды. Как сообщил «Известиям» председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков, руководство красно-зеленых уже вступило в переговоры с футболистами, чьи контракты истекают грядущим летом. Однако пока этот процесс складывается не вполне гладко, отметил источник «Известий» в московском клубе.

В июне 2018 года заканчиваются действующие соглашения голкипера Антона Коченкова, защитников Виталия Денисова, Тараса Михалика, Неманьи Пейчиновича, полузащитника Дмитрия Тарасова, а также форварда Джефферсона Фарфана. Не каждый из них в нынешнем сезоне является игроком основного состава «Локо», но руководство клуба планирует удержать в команде всех футболистов из этого списка.

— Переговоры о продлении договоров активно ведутся, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в «Локомотиве». — По каждому игроку процесс индивидуальный. Самым сложным является то, что клуб предлагает футболистам пойти на понижение зарплаты, но большинство из них не согласны на ухудшение условий. Некоторые взяли время на размышление. Джефферсон Фарфан является единственным, кому клуб предложил условия лучше тех, что предусмотрены в его действующем контракте. Не факт, что «железнодорожникам» удастся удержать всех своих игроков.

Эту информацию «Известиям» подтвердил и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Функционер отметил важность каждого члена команды.

— Мы заинтересованы в продолжении трудовых отношений со всеми игроками, чьи контракты истекают, — заявил «Известиям» Анатолий Мещеряков. — За время, которое все эти футболисты провели в нашем клубе, они стали частью нашей большой «локомотивской» семьи. Переговоры ведутся. Как только будут какие-то результаты — мы сразу сообщим.

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, находящийся в списке футболистов, чьи контракты с клубом истекают летом, пока не готов дать однозначный ответ на вопрос о продолжении сотрудничества с «железнодорожниками».

— Только ближе к концу сезона наступит какая-то ясность относительно моего будущего в клубе, и тогда я смогу что-то говорить на этот счет, — сказал футболист «Известиям».

По регламенту FIFA любой футболист, до окончания контракта которого остается менее полугода, может вступать в официальные переговоры с другими клубами. Не исключено, что некоторые игроки «Локомотива» такой возможностью уже воспользовались.

30-летний российский голкипер Антон Коченков выступает за «Локомотив» с лета 2015 года. Игрок несколько раз уходил в аренду. Защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов (31 год) пополнил состав «железнодорожников» в январе 2013-го. 23-летний украинец Тарас Михалик, который способен сыграть как в защите, так и в опорной зоне, оказался в составе красно-зеленых летом 2013 года. Серб Неманья Пейчинович, которому в 2018-м исполнится 31 год, выступает за «Локо» с лета 2014-го. Полузащитник Дмитрий Тарасов является одним из главных старожилов столичной команды, выступая за нее с 2009 года. 33-летний перуанский вингер Джефферсон Фарфан играет за клуб с зимы 2017 года.

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