Старина столичная

В марте в столице закрылась старейшая работавшая булочная Москвы. Только за несколько лет до этого на ее фасаде обнаружили вывеску времен НЭПа, которую тщательно отреставрировали. Это уже не первое заведение более чем со столетней историей, с которым приходится прощаться жителям столицы. Аптеки и магазины, пережившие революцию, национализацию и перестройку, всё чаще вынуждены уступать перед вердиктом «нерентабельно». Правда, об их богатой истории москвичи нередко узнают уже после закрытия.

Подборка старейших мест столицы, от булочной до водопроводной станции, как сдавших позиции, так и устоявших перед требованиями нового времени, — в материале портала iz.ru.

Столетняя булочная

О богатом прошлом неприметной булочной на улице Покровка вспомнили в 2012 году. Тогда строители, латавшие фасад старого дома, обнаружили под слоем штукатурки не одну, а сразу две старые вывески, нанесенные одна поверх другой. Первая, очевидно, появилась в 1920-е годы, вторая, поскромнее, — в 1930–1940-е. Потом обе оказались погребены под слоем краски, а вход в магазин долгое время украшала скромная вывеска в стиле позднего советского минимализма.

м1 Во время открытия исторической вывески «Булочная на Покровке» и презентации музейно-выставочного пространства в магазинной витрине Фото: ТАСС/Павел Смертин

Тут-то и вспомнили о том, что булочная открылась здесь еще в 1911 году и с тех пор ни разу не закрывалась, только периодически слегка меняла внешний вид. Больше того, оказалось, что плитка, на которую нанесены надписи первой половины XX столетия, — и вовсе дореволюционная. Как и сохранившееся рядом изображение румяного калача. Под надписью, если присмотреться, можно обнаружить фрагмент эмблемы Московского союза потребительских обществ (МСПО) — организации, объединявшей купцов-кооператоров еще с 1896 года, — и старый номер магазина.

Внутри же до недавнего времени можно было погрузиться в атмосферу советского детства — на стекле входной двери красовалась красная трафаретная надпись «Вход», в помещении стояли синие ретровесы и эмалированные кастрюли. Тепло пахло свежим хлебом, который продавщицы (некоторые тут работали поколениями) раскладывали на простых старомодных стеллажах. Его резали на половинки и даже на четвертинки — по желанию. Но 12 марта булочная, просуществовав чуть больше ста лет, все-таки закрылась — за нерентабельностью. Пока о ней напоминают только отреставрированные активистами вывески, однако станет ли их сохранять новый владелец, неизвестно.

м2 Фрагмент исторической вывески Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Адрес: улица Покровка, дом 1

Царь-аптека

Здание одной из самых знаменитых аптек дореволюционной Москвы можно найти в конце улицы Никольской. Фармацевт Карл Феррейн открыл ее здесь еще в 1832 году — дом с замысловатым фасадом в стиле неоренессанс он приобрел у купца Шильбаха. Долгое время эта аптека была не только одной из лучших в городе, но и самой большой в Европе. Москвичи уважительно называли ее «Царь-аптека».

м3 Здание аптеки В.К. Феррейна на Никольской улице Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Особую известность она приобрела в конце XIX — начале XX века, когда бразды правления семейным предприятием принял сын основателя, Владимир Карлович. Дело в том, что лекарства в аптеках в то время смешивали прямо при покупателях. Считалось, что для изготовления большинства целебных средств необходим медвежий жир, и Владимир Карлович распорядился завести в двухэтажном здании настоящего медведя. Каждый день питомца водили по улицам на водопой мимо восхищенной публики. Пошел ли в дело жир именно этого медведя — неизвестно, но его чучело много лет потом стояло на втором этаже аптеки.

В 1917-м ее национализировали, но удивительным образом ни само дело, ни интерьеры здания почти не пострадали. Вплоть до 2000-х годов здесь находилась городская «Аптека № 1», а лекарства простым советским гражданам отпускали в торговых залах, украшенных богатой дореволюционной деревянной резьбой. Потом она все-таки закрылась, а роскошное здание занял дорогой бутик хрусталя — на восстановление исторической справедливости любители старины надеются до сих пор.

м4 Интерьер аптеки № 1 Фото: РИА Новости/Александр Гращенков

Адрес: улица Никольская, 19–21, корпус 1

«Китайский» чайный магазин

На экзотическое здание магазина «Чай-Кофе» на Мясницкой наверняка обращали внимание все, кто хоть раз ходил по этой улице. Между тем этот магазин — одно из немногих зданий в Москве, которое более чем за столетнюю историю не сменило ни внешнего вида, ни внутреннего, ни даже своего предназначения.

Трехэтажный дом построили в 1893 году для купца Сергея Перлова — одного из пионеров чайной торговли в России. Тогда, правда, здание выглядело довольно ординарно: просто трехэтажный особняк в стиле позднего ренессанса, на первом этаже которого находился магазин «Чай и кофе», на втором и третьем — хозяйские апартаменты и квартиры, сдававшиеся внаем.

м5 Чайный дом Перлова в начале XX века Фото: commons.wikimedia.org

Но тут случилась оказия — в 1894-м скончался император Александр III, коронация Николая II была намечена на 1896 год. На церемонию пригласили и высокопоставленную делегацию из Китая. За право принять гостей Сергей Перлов вступил в ожесточенную борьбу с родным братом и своим главным конкурентом, тоже торговцем колониальными товарами, Семеном Перловым. Новый особняк на Мясницкой спешно переоформили в честь будущих дорогих гостей, но китайские сановники стараний не оценили. Дом они сочли пародией на национальную архитектуру и поселились в итоге у Семена.

Зато самим москвичам задумка Сергея Перлова понравилась — необычный внешний вид дома стал для фирмы лучшей рекламой, дела пошли в гору. В результате магазин чая и кофе благополучно проработал здесь больше века. В конце 1990-х годов здание, пришедшее в аварийное состояние, на средства собственной компании «Перловы и Ко» отреставрировала внучка купца. Так что оценить не только необычный фасад, но и декоративную лепнину и изящные изразцы, украсившие интерьеры, можно и сейчас.

м10 Фото: ТАСС/Alexander Shcherbak

Адрес: улица Мясницкая, 19

Воробьевский резервуар

На Воробьевых горах до сих пор можно найти резервуар, входивший в состав старейшей в Москве водопроводной станции — Рублевской. Она была построена в 1901–1903 годах, чтобы снабжать город питьевой водой, и стала первой станцией, возведенной на Москве-реке. Правда, современники сначала называли ее по-простому — Рублевская водокачка.

Основной комплекс построили за городом, у подмосковного села Рублево. Там вода поступала в водозаборник (скорее напоминавший небольшой средневековый замок), фильтровалась, а потом насосы по трубам гнали ее на Воробьевы. Это была самая высокая окраина Москвы, с которой вода уже самотеком попадала в водопроводную систему города.

Правда, Воробьевы были к тому же одной из самых любимых москвичами прогулочных зон. Полюбоваться на город с высоты туда приезжали даже члены императорской фамилии, так что к оформлению резервуара подошли со всем тщанием. Над техническими камерами возвели изящный парковый павильон с открытыми террасами, по виду больше напоминающий декоративный мост.

«Площадка между входом в резервуар и откосом реки может быть обращена в цветник, который может войти в общий план благоустройства Воробьевых гор <…> на этом цветнике может быть поставлен фонтан», — говорилось в журнале специально утвержденной комиссии по надзору за устройством нового водопровода.

м7 Воробьевский резервуар Фото: из «Альбома зданий, принадлежащих Московскому Городскому Общественному Управлению», т. 1

Построили его, кстати, ровно на месте царского дворца Ивана Грозного. Здание погибло в пожаре 1812 года, и только во время строительства резервуара его фундамент был полностью открыт. Историки воспользовались случаем и нанесли на карту точное расположение и очертания дворца.

Ни цветника, ни фонтана на Воробьевых в этом месте теперь нет. А вот само здание резервуара сохранилось — и до сих пор принадлежит Мосводоканалу. Как и уцелевший водозаборник на Рублевке, расположенный недалеко от МКАД. Он теперь входит в состав Рублевского гидроузла, который, кстати, по-прежнему работает.

Адрес: улица Косыгина, 19, к. 1

«Яр»

Один из фирменных «старожилов» Москвы — ресторан «Яр». Он появился в столице еще в первой половине XIX века, причем не на своем нынешнем месте, а на Кузнецком Мосту. Затем переехал на Божедомку (нынешнюю улицу Дурова), а уже оттуда — на Петербургское шоссе (ныне — Ленинградский проспект), где и находится по сей день.

м8 Старое деревянное здание московского ресторана «Яр» на почтовой открытке конца XIX — начала XX века Фото: РИА Новости/из архива Музея истории Москвы

Стоит отметить, что название заведения изначально имело мало отношения к русскому слову «яр» — просто такой была фамилия владельца первого ресторана, открывшегося на Кузнецком, француза по имени Транкий.

После переезда на Петербургское шоссе «Яр» долгое время считался хорошим загородным рестораном, размещавшимся в небольшом деревянном особнячке. И только в 1910 году очередной владелец, бывший официант Алексей Судаков, заказал архитектору Адольфу Эрихсону проект гигантского каменного здания в стиле модерн. Внутри находились два зала, императорская ложа и отдельные кабинеты. А во внутреннем дворике, отгороженном искусственной скалой, летом радовали глаз обедающего пальмы и мандариновые деревья.

К этому моменту «Яр» у столичной публики уже считался цыганским рестораном — свою роль сыграло соседство с располагавшейся недалеко от Петровского парка цыганской общиной. Послушать лучших артистов сюда в разные годы приезжали не только обеспеченные купцы и высокопоставленные чиновники, но и представители богемы. Бывали в ресторане и Антон Чехов, и Александр Куприн, и Максим Горький, и легенды Серебряного века — Леонид Андреев и Константин Бальмонт.

м9 Здание «Яра» на Петербургском шоссе, построенное Адольфом Эрихсоном Фото: commons.wikimedia.org

Новая власть такого гедонистического разгула терпеть не стала. На закате НЭПа ресторан закрыли, в его роскошных залах поочередно размещались то кинотеатр, то спортивный зал для красноармейцев, то ВГИК. В конце 1930-х здание перестроили и отдали под клуб гражданских летчиков, а после начала Великой Отечественной передали летчикам военным. После войны Василий Сталин, сын вождя, большой любитель шумных застолий, вспомнил о славном прошлом «Яра».

По его инициативе в 1950-х здание перестроили еще раз, теперь уже в стиле «сталинский ампир», и превратили в гостиницу «Советская». При которой, конечно, открыли одноименный ресторан. И гостиница, и ресторан в ней существуют до сих пор. Вот только заведению вернули историческое имя. А внутри, несмотря на многочисленные переделки, до сих пор можно увидеть фрагменты декора 1910-х годов.

Адрес: Ленинградский проспект, 32/2