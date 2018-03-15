ЦИК расценила призыв Навального многократно голосовать как явку с повинной

Центральная избирательная комиссия расценила сообщение Алексея Навального, о том, что один из его сторонников намеревается неоднократно проголосовать на выборах президента России 18 марта как явку с повинной и считает, что заявлением должен заняться Следственный комитет. Такое мнение в ходе презентации информационного центра ЦИК высказал заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

13 марта блогер Алексей Навальный рассказал, что одному из его сторонников удалось оформить три заявления для голосования по месту пребывания, а не по месту регистрации. Булаев подчеркнут, что данное заявление по сути является признанием в готовности совершить преступление и называется явкой с повинной.

Также зампред ЦИК напомнил, что многократное голосование предусматривает уголовную ответственность. Нарушитель может получить штраф в 30 тыс. рублей, а также лишение свободы сроком до 5 лет.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова опровергла возможность проголосовать одному избирателю несколько раз. По ее словам, Государственная автоматизированная система «Выборы» учтет только первое заявление гражданина, именно по нему он и сможет проголосовать. Остальные заявления будут аннулированы.