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Скрывшего 26 млн рублей налогов директора будут судить в Тюмени

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Директор ООО НПО «Стройизыскания» в Тюмени скрывал налоги, оформляя подложные счета-фактуры. Сумма утаенных средств превышает 26 млн рублей. 

По версии следствия, руководитель в 2012–2014 годах передал главному бухгалтеру 110 фиктивно оформленных счетов-фактур, содержащих ложные сведения о выполненных работах двумя сторонними организациями. По факту все делали сотрудники «Стройизыскания».

Введенная в заблуждение бухгалтер отражала счета в бухгалтерском учете и декларациях по НДС. В результате организация «сэкономила» на НДС свыше 26 млн рублей, передает портал «Наш город». Уголовное дело в отношении директора передано в суд. Мужчина признал свою вину. 

В феврале астраханские следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Подозреваемым стал руководитель строительной компании, который указал в документах заведомо ложные сведения. Общая сумма сокрытых налогов превысила 24 млн рублей.

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