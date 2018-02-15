В Астрахани СК завел на бизнесмена дело за уклонение от уплаты налогов

Астраханские следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Подозреваемым стал руководитель строительной компании.

Факт был выявлен управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Астраханской области. Генеральный директор строительной компании не представил в налоговый орган декларации по НДС и налогу на прибыль за 2012–2013 годы. А в 2014 году он указал в документах заведомо ложные сведения, сообщает «Астрахань 24».

По данным следствия, общая сумма сокрытых налогов превысила 24 млн рублей.