Пожилого педофила задержали в Санкт-Петербурге

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 63-летнего пенсионера, развратившего 13-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в среду, 14 марта около 13:45 в одном из дворов Ораниенбаумского проспекта Петродворцового района Северной столицы. Ученица седьмого класса возвращалась из школы, когда на нее напал пожилой незнакомец и надругался над ней. После совершенного преступления он скрылся с места происшествия. В тот же день в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей девочки, сообщает сайт kp.ru.

Благодаря оперативной работе полицейских подозреваемый был задержан. Им оказался 63-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мужчина находится под стражей.

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