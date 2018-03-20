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Банкиры проверят черные списки

Решения о запрете финансовых операций не должны приниматься автоматически
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Финансисты должны проводить тщательный анализ клиентов из черных списков. Перед тем как принять решение об отказе в обслуживании, кредитная организация должна выяснить причину, по которой гражданину или компании отказали в заключении договора в другом банке. Это следует из рекомендаций Национального совета финансового рынка (НСФР), разработанных по заданию ЦБ. Если они буду приняты, то число неправомерных решений сократится на 40%, считают эксперты.

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Как говорится в рекомендациях (есть у «Известий») Национального совета финансового рынка, банки не должны сразу отказывать в обслуживании гражданам и компаниям из так называемого черного списка отказников. В настоящее время документ направлен в Банк России и Росфинмониторинг.

Кредитные организации, как правило, не хотят обслуживать граждан и компании, которых ранее отфутболили в другом банке. Рекомендации же НСФР призывают проводить более тщательный анализ клиентов: отказ в проведении финансовых операций должен являться крайней мерой. Согласно новациям, кредитные организации должны будут запросить у клиента информацию о банке, отказавшем в открытии счета или проведении трансакции, а у того — причины таких действий, и только этого после принимать решение об обслуживании или отказе. Это снизит число неправомерных действий со стороны банков, пояснил зампред НСФР Александр Наумов. Управляющий партнер аудиторской компании «2К»Тамара Касьянова полагает, что если рекомендации будут приняты, то число отказов может существенно сократиться — примерно на 40%. 

Клиенты смогут оспорить отказ банка по открытию и ведению счета в ЦБ. Если там сочтут, что решение кредитной организации немотивированно, то порекомендуют его пересмотреть. Благодаря предложенному механизму реабилитации, клиенты могут быть исключены из черных списков, где сейчас, по данным «Опоры России», находится 460 тыс. компаний и граждан. Черный список регулятор рассылает банкам с 26 июня 2017 года — в начале этого процесса перечень содержал данные о 200 тыс. клиентах. Доля клиентов, попавших в черные списки ошибочно, составляет 10%.

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Сейчас банки действуют по принципу «проще отказать, чем обслуживать», отметил зампред Локо-банка Андрей Люшин. Кредитные организации проявили слишком высокую активность в части применения полномочий по отказам, отметили в ЦБ. 

В Росфинмониторинге «Известиям» пояснили, что решение об отказе в обслуживании не может приниматься автоматически на основании  формальных критериев — это противоречит как российскому законодательству, так и стандартам ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering — Международная группа разработки мер по борьбе с терроризмом). Решение должно приниматься осознанно, базироваться на основе анализа рисков в отношении конкретного клиента, считают в Росфинмониторинге.

Всегда есть вероятность ошибки, поэтому нужно выяснять причины у банка, отказавшего в обслуживании, считает Тамара Касьянова. По мнению начальника службы финансового мониторинга Бинбанка Дины Багатовой, сейчас кредитные организации не  раскрывают  конкретные причины отказа коллегам по цеху: у каждого свои правила и критерии, делиться которыми никто не хочет. Но когда рекомендации вступят в силу, банкам придется это делать. 

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