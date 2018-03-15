Полиция проверяет информацию о вооруженном человеке в университете Чикаго

Американские правоохранители проводят расследование после сообщений о вооруженном человеке на территории Северо-восточного университета в Чикаго.

«Полиция проверяет сообщения о чрезвычайной ситуации на территории студенческого городка в районе Эванстон-стрит, — информировала администрация. — Всем рекомендовано находиться в безопасных местах», — говорится в сообщении администрации вуза в Twitter.

Руководство университета также призвало учащихся, находящихся вне студгородка, не входить на территорию.

Ранее в СМИ появились сообщения о стрельбе в районе университета, однако пока они не получили подтверждения.