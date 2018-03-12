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Два человека погибли в результате стрельбы в центре Белграда

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Creativ Studio Heinemann
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Два человека погибли в результате стрельбы во время нападения на одну и белградских фирм в центре сербской столицы. Об этом сообщает газета «Вечерне новине».

По предварительным данным, бывший работник организации ворвался в офис и расстрелял коллег. Один человек от полученных ранений скончался на месте, еще один находится в тяжелом состоянии, также сообщается, что один из сотрудников компании, спасаясь от нападавшего, выпрыгнул в окно.

Точное число погибших раненых на данный момент официальными органами не подтверждается. Однако в службе «Скорой помощи» сообщают, что в район инцидента было зафиксировано два срочных вызова, рассказала ТАСС пресс-секретарь Нада Мацура.

Также сообщается, что после совершения нападения бывший работник компании вернулся домой, где покончил с собой. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, выясняются все обстоятельства и причины трагедии.

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