Пушков прокомментировал намерение Украины разорвать договор о дружбе с Россией

Украина намерением разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией уничтожает все то что остается в отношениях двух стран. С таким заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков.

«Никакого удивления это намерение Украины у меня не вызывает. Украинское руководство и большинство в Верховной раде идет по пути уничтожения всего того, что остается в отношениях России и Украины, и идет последовательно», — заявил в интервью «Федеральному агентству новостей» Алексей Пушков.

При этом политик напомнил, что документ о расторжении должен пройти чтение в Верховной раде. Президент Украины Петр Порошенко единолично не может его расторгнуть.

Пушков добавил, что подобные предложения были и раньше, однако они не прошли парламентских чтений.

Как писал портал iz.ru, МИД Украины выступил с предложение разорвать договор о дружбе с Россией. Глава дипведомства Павел Климкин также разработал план выхода страны из Содружества независимых государств.