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Украина оштрафовала авиакомпании РФ более чем на $200 млн за полеты в Крым

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Госавиаслужба Украины оштрафовала более 40 российских авиакомпаний за полеты в Крым. Сумма штрафов составила 5,44 млрд гривен ($209 млн).

В ведомстве отметили, что размер штрафа за каждое нарушение воздушного пространства Украины превышает $5 тыс. Среди нарушителей значатся авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «ВИМ-Авиа», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и многие другие.

Госавиаслужба для взыскания средств планирует обратиться в украинские суды, а впоследствии и в международные органы правосудия, передает агентство УНИАН.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Украина не признала результатов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

В свою очередь, Москва неоднократно указывала на то, что статус полуострова был определен местными жителями и данный вопрос обсуждению не подлежит.

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