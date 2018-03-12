Украина оштрафовала авиакомпании РФ более чем на $200 млн за полеты в Крым

Госавиаслужба Украины оштрафовала более 40 российских авиакомпаний за полеты в Крым. Сумма штрафов составила 5,44 млрд гривен ($209 млн).

В ведомстве отметили, что размер штрафа за каждое нарушение воздушного пространства Украины превышает $5 тыс. Среди нарушителей значатся авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «ВИМ-Авиа», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и многие другие.

Госавиаслужба для взыскания средств планирует обратиться в украинские суды, а впоследствии и в международные органы правосудия, передает агентство УНИАН.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Украина не признала результатов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

В свою очередь, Москва неоднократно указывала на то, что статус полуострова был определен местными жителями и данный вопрос обсуждению не подлежит.