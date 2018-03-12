В Киеве хотят обязать жителей Крыма и ДНР просить прощения у Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко подготовил законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Законопроект «О прощении», подготовленный Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах «государства-агрессора», под которым он подразумевает Россию. Одна из его статей предлагает жителям Крыма и Донбасса «признать свою вину, раскаяться и принести прощение за совершенные преступления».

В качестве альтернативы уголовному наказанию экс-парламентарий предлагает ограничивать «раскаявшихся» в гражданских правах. В частности, Сенченко предлагает им запрещать работать в органах власти Украины и участвовать в выборах, передает «РИА Новости».

Ранее экс-глава запрещенных в РФ «Правого сектора» и «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата ряда российских территорий. В частности, он заявлял о намерениях захватить Кубань и Воронеж.

Крым вошел в состав в РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.