Прямой эфир

В ЛНР рассказали о беспределе «Правого сектора» в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В самопровозглашенной Луганской народной республике растет число преступлений, совершаемых членами националистических украинских организаций. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

Он отметил, что радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) в количестве 20 человек прибыли в село Золотое 3 марта.

«Сразу же карателями начался террор местного населения: занятие домов и мародерство, вывешивание на зданиях своих флагов», — рассказал Марочко.

По его словам, представители правоохранительных органов закрывают на происходящее глаза.

«Правоохранители никак не реагируют на заявления местных жителей о многочисленных бесчинствах киевских националистов», –– подчеркнул представитель ЛНР.

При этом ранее он сообщил, что бойцы «Правого сектора» попытались проникнуть на территорию ЛНР, но были обнаружены народной милицией и бежали.

5 марта в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Однако самопровозглашенные ДНР и ЛНР по-прежнему фиксируют обстрелы со стороны ВСУ.

В субботу украинский блогер рассказал, что президент Украины Петр Порошенко намерен провести зачистку Донбасса после введения в регион миротворцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волкер рассказал об условиях успешной реинтеграции Донбасса
Порошенко уповает на миротворческую миссию ООН для возвращения Донбасса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017