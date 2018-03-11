В ЛНР рассказали о беспределе «Правого сектора» в Донбассе

В самопровозглашенной Луганской народной республике растет число преступлений, совершаемых членами националистических украинских организаций. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

Он отметил, что радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) в количестве 20 человек прибыли в село Золотое 3 марта.

«Сразу же карателями начался террор местного населения: занятие домов и мародерство, вывешивание на зданиях своих флагов», — рассказал Марочко.

По его словам, представители правоохранительных органов закрывают на происходящее глаза.

«Правоохранители никак не реагируют на заявления местных жителей о многочисленных бесчинствах киевских националистов», –– подчеркнул представитель ЛНР.

При этом ранее он сообщил, что бойцы «Правого сектора» попытались проникнуть на территорию ЛНР, но были обнаружены народной милицией и бежали.

5 марта в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Однако самопровозглашенные ДНР и ЛНР по-прежнему фиксируют обстрелы со стороны ВСУ.

В субботу украинский блогер рассказал, что президент Украины Петр Порошенко намерен провести зачистку Донбасса после введения в регион миротворцев.