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В Госдуме предложили украинским спортсменам переехать в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Для участия в соревнованиях в РФ украинские спортсмены могли бы переехать на постоянное жительство в Россию, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Украинским спортсменам стоит рассмотреть вариант переезда в Россию, где у них будет возможность выступать на любых спортивных соревнованиях. Думаю, эту идею поддержат и спонсоры из Киева, и все, кто считает, что спорт должен быть вне политики», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия «была, есть и будет великой спортивной державой», сообщает радиостанция «Спорт FM».

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов запретил украинским спортсменам участвовать в любых соревнованиях в России. 

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