Ушел Стивен Хокинг. Его образ в инвалидном кресле, эта вечная улыбка на склоненном набок лице, подпертом специальной подушечкой, стали для человечества символом победы разума над телом. Полагаю, большинство людей планеты восхищаются им прежде всего как человеком, который «несмотря на...». И если б не был он инвалидом, то, может, и не стал бы таким знаменитым... В действительности, Хокинг велик вовсе не потому, что сумел преодолеть страшную болезнь. Дело в том, что он действительно, по-честному — самый выдающийся физик-теоретик нашего века.

Хотя первая его слава пришлась еще на начало 70-х годов века прошлого. Тогда он совершил поистине революционное открытие в теории квантовых полей и гравитации. Он нашел точное решение квантовой теории поля в гравитационном поле черной дыры, обнаружив эффект, тут же названный его именем. Оказывается, вблизи горизонта черной дыры происходят квантовые флуктуации, и удаленный наблюдатель видит это как излучение абсолютно черного тела, считавшееся раньше невозможным, — «излучение Хокинга». Он впервые вычислил и температуру этого излучения, «температуру Хокинга». Вычислил предельную массу черной дыры.

Построить квантовую теорию поля в присутствии гравитации — это научный подвиг, выдающийся прорыв. Через несколько дней его, 32-летнего, избрали в Лондонское Королевское общество. Научная общественность была потрясена открытиями Хокинга. Он создал новый раздел физики — термодинамику черных дыр.

Причем эти открытия полувековой давности по сей день крайне востребованы физикой. Их продолжают развивать современные ученые, которые на основе предложенных Хокингом подходов пытаются выйти за рамки общей теории относительности при построении теории квантовой гравитации.

Еще один пласт работ Хокинга — исследование причинно-следственной структуры пространства-времени. Это оттуда пошли теоремы о сингулярности и все то, без чего невозможно представить себе нынешнюю науку. Никакие современные исследования о ранней вселенной не могут существовать без заложенных Хокингом основ.

В зрелом возрасте он оказался еще и великим популяризатором науки, написав несколько книг для взрослых и детей. Его «Краткую историю времени» знает любой, кто интересуется этой темой. Мой 11-летний ребенок недавно взахлеб читал его детскую книжку про звезды и тайны вселенной, написанную Хокингом совместно с дочкой.

Он написал столько научных работ, что хватило бы на десяток обычных теоретиков. У него грандиозный индекс цитируемости, такого не бывает. Он собрал более трех десятков всевозможных научных наград.

Одну из последних — в 2015 году — он получил за то, что предсказал распределение галактик во вселенной, которое мы сейчас наблюдаем, связав их с квантовыми эффектом в ранней вселенной. В ней было очень плотное состояние вещества, а в нем, согласно работам Хокинга, квантовые флуктуации могут обеспечить весь тот спектр неоднородности, который мы сейчас наблюдаем. Возраст нашей вселенной — 13,7 миллиардов лет. Когда ей было всего лишь примерно 380 тысяч лет, она стала прозрачной для света. Сегодня мы видим этот свет как реликтовое излучение — свет, который родился в ранней вселенной.

И вот под конец жизни Хокинг получил экспериментальное подтверждение тех теоретических идей, которые он высказывал. Это высшее счастье для теоретика.

Автор — доктор физико-математических наук, декан факультета Общей и прикладной физики МФТИ

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