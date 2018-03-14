В мире есть две уникальных в своей загадочности вещи, познать которые человеку вряд ли удастся. Это чёрная дыра и человеческий мозг. Любые эксперименты над ними заранее можно объявить некорректными. Чёрная дыра для нас – чёрный ящик, о содержимом которого мы никогда не узнаем. А мозг не может познать себя точно так же, как вечный двигатель не может сам себя двигать. У обоих этих объектов есть ещё одно достаточно очевидное сходство: оба они поглощают информацию. Оба её перерабатывают и выдают обратно в пространство. В случае мозга, мы имеем дело со структурированием этой информации, её упорядочиванием и превращением в другую форму. Чёрная же дыра информацию скорее шифрует и выдает за свой горизонт событий в виде «излучения Хокинга».

Именно Стивену Хокингу удалось поставить самые чистые эксперименты, как над мозгом, так и над чёрными дырами. История жизни гениального учёного уже миллион раз еще при его жизни была рассказана в тысячах СМИ как пример того, что, по словам учёного: «Очень важно просто не сдаваться». Тем не менее, напомнить некоторые вехи его жизни просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы осознать эту жизнь как абсолютно корректный научный эксперимент. Судите сами: мальчик родился в одной из мировых научных столиц, Оксфорде, в 1942 году, в самый разгар войны. Науку полюбил с детства, дошло до того, что когда Стивену исполнилось 12 лет, два его приятеля поспорили на мешок конфет, выйдет из него гениальный учёный, или он так и останется просто учёным талантливым. В 1962 году он окончил Оксфордский университет и приступил к написанию докторской диссертации, посвящённой расширяющимся вселенным. Не расширяющейся вселенной, а расширяющимся вселенным. Через год юноша узнал, что закончить её у него шансов почти нет, поскольку врачи поставили ему диагноз «боковой амиотрофический склероз» и выделили на оставшуюся жизнь два с половиной года.

Каково это, человеку в 21 год узнать, что у него нет шансов дожить даже до 30. Времени было мало, и он не просто не бросил свой труд, но удвоил усилия, нарастил темп и вскоре стал доктором наук. «Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить» - скажет он потом. Человек, по словам Хокинга, единственное животное, которое знает, что его ожидает смерть, и единственное - сомневающееся в ее окончательности. Он сомневался и оказался прав.

Болезнь, видя, что встретилась с достаточно интересным типом, решила изучить его более пристально, и свой темп сбавила. Организмом она овладевала очень постепенно и только к концу 1960-х довела молодого учёного до инвалидного кресла. К тому времени он уже вовсю работал в Институте теоретической астрономии, потом – в Институте астрономии, преподавал на кафедре прикладной математики и теоретической физики теорию гравитации, а затем – и математику. При том, что по его позднейшему признанию, никакого математического образования со времён средней школы он не получал. В первый год преподавания профессор математики знал предмет на две недели лучше своих студентов. Иначе говоря, готовясь к лекциям, он читал учебники по теме, которая в плане шла через полмесяца.

В 1971-м он предложил понятие микроскопической чёрной дыры, которая, имея размер меньше протона, обладает массой в миллиарды тонн. После этого о молодом и интересном учёном заговорили в научном мире. В 1973 году он посетил СССР, встретился с академиком Яковом Зельдовичем и будущим академиком, но уже одним из главных советских специалистов в области гравитации Алексеем Старобинским.

Паралич усиливался, и силы, сэкономленные на движении, словно уходили в мозг. В 1975 году Хокинг перевернул мир астрофизиков, практически «убив» столь любимые им чёрные дыры. До того они считались крайним состоянием вещества, сильно сбрикетированным и спрессованным до минимальных размеров космическим мусором, с которым уже ничего и никогда произойти не может. Эдаким вечнодействующим мусорным полигоном, с которого уже никто ничего не вывозит. Но учёный эту картину резко изменил, доказав, что дыра – не конец существования, что полигон перерабатывает мусор в излучение и постепенно, очень медленно, но «парит», за счёт чего, если подпитка и завоз нового мусора не происходит, постепенно уменьшается и наконец, спустя миллиарды лет, окончательно исчезает, расплывшись по Вселенной своим «информатизированным» излучением. Которое сразу назвали по имени открывателя. За это открытие он удостоился множества наград и всемирного признания в качестве главного специалиста по чёрным дырам.

Но и болезнь не дремала и постепенно захватывала в теле всё новые плацдармы. В 1985 году она нанесла самый мощный удар: учёный потерял возможность говорить. У физика остались лишь две работающие мышцы, с помощью которых он мог как-то общаться с окружающим миром. Одна управляла указательным пальцем правой руки, вторая – позволяла шевелить щекой. Тело практически отключилось, в то время как почти освободившийся от него мозг всё больше наращивал обороты. Казалось бы, в таком состоянии – что за жизнь? Одно горькое существование. А он не просто считал своё существование вполне полноценным, но получал от него удовольствие. «Я убежден, — писал астрофизик, — что наука и исследовательская деятельность приносят больше удовольствия, чем зарабатывание денег». А ещё: «Моя цель очень проста: я хочу понимать Вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь». Такую цель он достигал, строя в уме собственную Вселенную с собственными чёрными дырами, которые и изучал в своё удовольствие.

«Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной», - говорил, а вернее – писал он. Его спрашивали, как можно так работать на износ, когда знаешь, какой финал тебя ожидает, а он отвечал, что даже люди, утверждающие, что все предрешено и что с этим ничего нельзя поделать, смотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу.

В 1985 году учёный нанёс болезни мощный контрудар. Он выпустил первую свою не научную монографию, но научно-популярную книгу «Краткая история времени», которая в короткий срок стала бестселлером, выдержала четыре переиздания, была переведена на множество языков и разошлась общим тиражом более 10 млн экземпляров. Казалось бы, какое дело полностью парализованному человеку до популяризации науки? А он стал выдавать научно-популярные труды один за другим. «Главный враг знания — не невежество, а иллюзия знания», — это сказал Хокинг. Теперь наивысшим наслаждением для человека, которому телесные радости физически недоступны, стала возможность поделиться переполнявшими мозг знаниями. Такое наслаждение, наверное, получает мать, кормящая грудным молоком своего ребёнка. «Всю свою жизнь я поражался тем главным вопросам, с которыми нам приходится сталкиваться, и пытался найти для них научный ответ. Возможно, поэтому я продал больше книг про физику, чем Мадонна про секс». Ему хотелось накормить всё больше человек. В ход шли все виды СМИ, вплоть до телевидения и интернета. «Моя настоящая мечта, — откровенничал он с журналистами, — написать такую книгу, которая будет продаваться в ларьках в аэропорту. Но для этого, похоже, издателю нужно будет поместить на обложку голую женщину».

На самом деле, на обложке мог быть помещён щуплый человечек в инвалидной коляске в больших очках и с постоянно улыбающимся лицом. Именно в таком виде учёный обычно представал перед людьми. Полный успех книги был бы гарантирован.

Вместо обещанных двух с половиной лет Стивен Хокинг прожил еще 55. И мне кажется, причиной смерти учёного не могла стать физика тела. Как может повлиять на жизнь то, что перестало работать ещё при жизни? Может кому-то моё предположение покажется ненаучным, но я его выскажу. Мне кажется, что знания, как вид информации, тоже имеют массу. Производя в своём уникальном мозгу знания, Хокинг постоянно наращивал их плотность. Наконец, на 77 году жизни, она достигла критической отметки и, подобно гигантской сверхновой звезде схлопнулась в точку сингулярности мысли. И теперь лишенный смерти учёный живёт где-то там, под своим горизонтом событий. И постоянно излучает накопленные им знания в виде хитро закрученного излучения. Которое будет существовать столько, сколько существует даже не человечество, но Вселенная.

Автор — обозреватель журнала «В мире науки»

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