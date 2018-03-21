Частные застройщики обогнали девелоперов

За год количество жилья, сданного индивидуальными застройщиками, практически удвоилось, при этом в прошлом ноябре произошло уникальное событие: частный сектор впервые за три года обогнал строительные компании. Эксперты связывают резкий рост личного строительства с мерами по регулированию рынка земли: ужесточение налоговой политики подтолкнуло владельцев простаивающих участков пустить их в продажу.

Весь прошлый год граждане ударно строили жилье. За год объем введенных в строй частных домов почти удвоился: с 14,5 млн кв. м в 2016 году до 32,7 млн кв. м в 2017-м, свидетельствуют данные Росстата. А в ноябре прошлого года частникам даже удалось обогнать девелоперов: они сдали 3,7 млн кв. м индивидуального жилья против 3,3 млн кв. м многоквартирных домов. Этот процесс проходил на фоне снижения темпов ввода массового жилья. Так, если в 2016 году было сдано 47,6 млн кв. м многоквартирных домов , то в 2017-м — только 45,4 млн кв. м.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил «Известиям», что общий объем ввода жилья, по оперативным данным, в 2017 году составил 78,6 млн кв. м, что на 2 млн кв. м меньше, чем годом ранее. Окончательные цифры в Минстрое представят в конце марта.

— Это связано в первую очередь со снижением ввода элитного жилья, — пояснил Михаил Мень. — Аналитики давали цифру падения 4–5%, поэтому прошедший год для отрасли можно назвать достаточно успешным.

Он подчеркнул, что объемы стандартного жилья находятся в постоянной фазе роста. Так, в 2017 году было введено 44,9 млн кв. м стандартного жилья, что на 5 млн кв. м больше, чем годом ранее.

В Госдуме согласны с позицией Минстроя относительно оценки темпов жилищного строительства.

— Граждане вправе выбирать наиболее удобный для них способ улучшения жилищных условий — либо самим строить, либо искать варианты на рынке недвижимости. Для увеличения темпов строительства, о чем говорил президент в послании к Федеральному собранию, развитие любых форм идет во благо. Главное — это обеспеченность граждан комфортным и доступным жильем, — отметил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Тенденция роста ввода индивидуального жилья продолжилась и в этом году. Так, по данным Росстата за январь, граждане завершили строительство 2,3 млн кв. м жилья против 1,3 млн кв. м годом ранее. Благодаря этому общий объем жилья, введенного в эксплуатацию в январе, вырос на 0,7 млн кв. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на спад в строительстве многоквартирных домов с 2,9 млн кв. м до 2,6 млн кв. м.

Как сообщила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, доля ввода многоквартирного жилья сократилась в январе до 53,3%. Столь низкого значения доля многоквартирного жилищного строительства не достигала ни в 2017-м, ни в 2016 году. Последний минимум был зафиксирован в мае 2016 года (55,7%), отметила она.

Руководитель по работе с ключевыми партнерами компании Est-a-Tet Роман Родионцев объяснил рост строительства индивидуального жилья в первую очередь тем, что в дачных домах разрешили прописку.

— Многие приобретенные ранее земельные участки вошли в состав территорий «новой Москвы», столичная прописка спровоцировала рост строительства домов с возможностью постоянной регистрации, — уточнил Роман Родионцев. По его словам, для большой семьи строительство дома в большинстве случаев становится оптимальным решением. Так, покупка в столице трехкомнатной квартиры обойдется минимум в 12 млн рублей — на эти деньги можно приобрести частный дом площадью от 300 кв. м до 700 кв. м в зависимости от района и сложности архитектуры.

Как уточнил Роман Родионцев, новое предложение многоквартирных домов оказывает существенное влияние на корректировку цен: за прошедший 2017 год средняя цена 1 кв. м снизилась на 2,8% по отношению к концу 2016 года. По его прогнозу, в I квартале текущего года этот показатель снизится еще на 2,7% и составит 225,4 тыс. руб./кв. м .

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отметил, что предложение земельных участков значительно выросло, поскольку практика скупки земель сельхозназначения в инвестиционных целях сходит на нет из-за ужесточения фискальной политики государства: перехода на расчет налогов в соответствии с кадастровой стоимостью объекта.

Индивидуальное жилищное строительство развито преимущественно в южных регионах с развитым сельским хозяйством. К примеру, в Ростовской области индивидуальные застройщики возводят порядка 60% всех жилых домов. В Сибири наоборот: например, в Новосибирской области на многоквартирные жилые дома приходится порядка 80% ввода. Дальнейшее развитие индивидуального строительства и в индустриальных северных регионах возможно. Однако для этого необходимо участие государства в решении земельного вопроса вблизи крупных городов: многие участки не имеют никаких коммуникаций, что многократно увеличивает затраты частных застройщиков.