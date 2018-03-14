YouTube и «Википедия» объединятся для борьбы с теориями заговора

Видеохостинг YouTube, который часто подвергается критике за дезинформацию, начнет вести с ней борьбу. Компания будет встраивать в видео на конспирологическую тематику статьи из «Википедии», сообщает The Guardian.

По словам инициатора идеи, главы сервиса Сьюзен Войжитски, новшества в первую очередь коснуться популярных теорий заговоров. Например, справочная информация появится в видео о том, что полет на Луну NASA был обманом, сообщает телеканал «360».

Также Войжитски в ходе выступления на конференции South by Southwest в Техасе заявила, что обновление заработает в ближайшие недели. Данные из «Википедии» оформят в виде текстовых блоков со ссылкой под каждым видео.