Прямой эфир

YouTube и «Википедия» объединятся для борьбы с теориями заговора

0
Фото: Global Look Press/dpa/Jenny Tobien
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видеохостинг YouTube, который часто подвергается критике за дезинформацию, начнет вести с ней борьбу. Компания будет встраивать в видео на конспирологическую тематику статьи из «Википедии», сообщает The Guardian.

По словам инициатора идеи, главы сервиса Сьюзен Войжитски, новшества в первую очередь коснуться популярных теорий заговоров. Например, справочная информация появится в видео о том, что полет на Луну NASA был обманом, сообщает телеканал «360».

Также Войжитски в ходе выступления на конференции South by Southwest в Техасе заявила, что обновление заработает в ближайшие недели. Данные из «Википедии» оформят в виде текстовых блоков со ссылкой под каждым видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
YouTube Live сможет создавать автоматические субтитры
Специалисты объяснили механизм майнинга через рекламу в YouTube

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017