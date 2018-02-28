YouTube Live сможет создавать автоматические субтитры

Представители видеохостинга YouTube работают для расширения функционала их стримингового сервиса и планируют создать автоматические субтитры. Об этом сообщается в официальном блоге.

Сообщается, что благодаря новой технологии автоматического распознания речи (LASR) пользователи смогут пользоваться субтитрами, количество ошибок и задержка в которых будут приближены к отраслевым стандартам. Функцию планируют запустить в ближайшие недели, а после корректировать точность и скорость.

Начиная с 2009 года в YouTube появилось более 1 млрд роликов с автоматическими субтитрами. Также одним из нововведений станет возможность привязать к трансляции функцию Super Chats. Это платное сообщение от пользователя, оно будет выделено и закреплено в чате на пять часов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в компании «Яндекс» рассказали причины, которые привели к сбою в работе видеосервиса YouTube на территории России. В этом оказалась виновата техническая проблема, связанная с одним из размещенных на сайте рекламных объявлений.