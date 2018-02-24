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Видео с просунувшим голову в машину зубром набирает популярность

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На YouTube набирает популярность ролик с мужчиной, который обнимает просунувшего в машину голову огромного зубра. Видео опубликовал пользователь по имени Райен.

При этом сам Райен не уточнил, где был снят ролик, отметив только, что ему прислал его друг.

Зубр, просунув голову в окно автомобиля, тянется длинным языком к хлебу, а мужчина восхищенно обнимает его и позирует перед камерой.

За два дня ролик посмотрели более 114 тыс. раз, при этом он сопровождается комментариями.

«Наконец-то хорошее видео в трендах», — цитирует «РИА Новости» один из них.

20 февраля стало известно, что житель Санкт-Петербурга приобрел подержанное BMW 3-й серии, однако через какое-то время обратил внимание на неприятный запах в салоне авто.

Чтобы выяснить причину зловония, мужчина обратился в сервис, где покупал машину. Он очень удивился, когда из-под переднего пассажирского сиденья извлекли огромного мертвого питона.

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