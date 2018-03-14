Неизвестный попытался напасть на Меркель

Неизвестный попытался напасть на канцлера Германии Ангелу Меркель, когда та выходила из здания Бундестага.

Мужчина выкрикивал непонятные фразы на иностранном языке и хотел прорваться к главе правительства через оцепление, но был остановлен телохранителями.

Позднее было опубликовано видео его задержания.

В настоящее время мужчину допрашивает полиция, выясняются мотивы его поступка.

Как сообщал портал iz.ru, в среду, 14 марта, Ангела Меркель в четвертый раз была переизбрана на пост канцлера Германии.