Стали известны подробности нападения украинского десантника на журналиста Шейнина

Нападение украинского десантника на ведущего российского «Первого канала» Артема Шейнина произошло в итальянском городе Верона, о подробностях случившегося рассказали и напавший, и телеведущий.

Украинец Валерий Ананьев опубликовал свой пост в Facebook. Он пояснил, что узнал Артема Шейнина в аптеке и стал поджидать телеведущего на улице. Когда тот вышел на улицу, то десантник стал провоцировать россиянина на конфликт, а когда понял, что журналист сохраняет самообладание, то плюнул Шейнину в лицо.

Драться в центре Вероны украинский десантник не решился, добавил он.

Сам Шейнин рассказал «Федеральному агентству новостей», что нападения как такового не было. «Он (Ананьев. — Ред.) бывший боец АТО, причем очень раскрученный на Украине. Но сейчас он никакой не боец АТО, он блогер», — пояснил журналист. Ведущий «Первого канала» назвал произошедшее провокацией.

«У него это не получилось, он пытался сделать это всеми доступными методами, плевался. Ну, поскольку мне 52 года, я уже лет 45 не выяснял ни с кем отношения, плюя в ответ. Я пытался с ним разговаривать, представлять свои аргументы в расчете на его, но человеку явно не это было нужно. Мы развернулись и ушли», — рассказал Шейнин.

Артем Шейнин — автор программы «Время покажет» на «Первом канале».

Ранее сообщалось, что Артем Шейнин попал в базу украинского сайта «Миротворец».