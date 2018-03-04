Неизвестные пытались ограбить квартиру депутата Госдумы в Москве

Неизвестные пытались ограбить в Москве квартиру депутата Госдумы России, члена фракции «Единая Россия» Елены Паниной. Данную информацию порталу iz.ru подтвердил осведомленный источник.

Инцидент произошел по адресу: улица Большая Бронная, дом 19. Злоумышленники пытались совершить ограбление посредством проникновения в окно. За окном остался висеть крюк, с помощью которого неизвестные пытались проникнуть в квартиру парламентария.

Свидетелем ограбления стал сосед, живущий снизу. О случившемся он сразу же сообщил племяннику Елены Паниной.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группу (СОГ). Выясняются подробности случившегося.