Меркель в четвертый раз избрана на пост главы правительства Германии

Ангела Меркель в четвертый раз избрана Бундестагом на пост главы правительства Германии.

«Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером», ­– сообщил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера. Итоги тайного голосования были встречены депутатами аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствуют ее супруг Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Меркель Герлинд Каснер, сообщает «РИА Новости».

4 марта СДПГ согласилась сформировать правящую коалицию совместно с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель. До этого Германия более пяти месяцев жила без правительства — парламентские выборы прошли в стране 24 сентября 2017 года.