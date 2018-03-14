Черных лесорубов ценной породы дерева задержали в ЕАО

Черных лесорубов задержали в лесном массиве Облученского района Еврейской автономной области, сообщает пресс-центр Управления МВД России по области.

В правоохранительные органы поступило заявление о незаконной вырубке деревьев ценных пород недалеко от поселка Известковый. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали двух лесорубов. Ими оказались двое мужчин 1983 и 1987 года рождения, сообщает ИА EAOMedia.

Было установлено, что задержанные производили вырубку лиственницы и успели погубить уже 10 деревьев. Порубленные бензопилой деревья загружали в автомобиль «ЗИЛ».

Подозреваемые признали свою вину. В общей сложности было обнаружено 348 чурок деревьев. Их передали на хранение в Кульдурский филиал ОГКУ «Лесничества ЕАО». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.