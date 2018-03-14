Более 6 тыс. краснокнижных подснежников изъяли в Крыму с начала весны

В преддверии мартовских праздников в Крыму инспекторы изъяли почти 6,5 тыс. подснежников, внесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщает региональное министерство природы.

По этим данным, факты продажи редкого первоцвета были выявлены во время проверок. Продавцам удалось скрыться. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.

Общая сумма ущерба, причиненного объектам растительного мира, внесенным в Красную книгу, составила около 3 млн рублей, уточняет ИА «Крым-информ».

Портал iz.ru 2 марта сообщал о том, что инспекторы изъяли в Ялте более 1 тыс. подснежников. Подозреваемому в цветочном браконьерстве удалось скрыться.