Около трех десятков редчайших кустарников вырубили в Ливадии

На территории Ливадии (Большая Ялта) браконьеры вырубили около 30 кустарников, занесенных в Красную книгу Крыма. Это было обнаружено во время проверки, которую проводили инспекторы республиканского министерства экологии и природных ресурсов.

Как уточняет ИА «Крым-информ», речь идет об уничтожении 26 кустов вида иглица колючая. Личности двух браконьеров уже удалось установить. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении.

Портал iz.ru в начале февраля сообщал о том, что ФГУП «ПАО «Массандра» пожаловалось в прокуратуру на повреждение виноградников на землях своего филиала «Ливадия».