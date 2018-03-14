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Около трех десятков редчайших кустарников вырубили в Ливадии

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На территории Ливадии (Большая Ялта) браконьеры вырубили около 30 кустарников, занесенных в Красную книгу Крыма. Это было обнаружено во время проверки, которую проводили инспекторы республиканского министерства экологии и природных ресурсов.

Как уточняет ИА «Крым-информ», речь идет об уничтожении 26 кустов вида иглица колючая. Личности двух браконьеров уже удалось установить. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении.

Портал iz.ru в начале февраля сообщал о том, что ФГУП «ПАО «Массандра» пожаловалось в прокуратуру на повреждение виноградников на землях своего филиала «Ливадия».

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